Предельный размер пособия на погребение пенсионера, выплачиваемого за счет средств Пенсионного фонда, вырос в России. С 1 февраля 2019 года он составит по стране 5946 рублей 47 копеек, сообщили в пресс-службе отделения ПФР в Алтайском крае.

"Выплата социального пособия производится только на погребение умерших неработающих пенсионеров. Чтобы получить такое пособие, гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня его смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя пенсии (выданную органами ЗАГС)", – рассказала заместитель управляющего региональным ОПФР Наталия Мочалова.

Для жителей населенных пунктов, где применяется районный коэффициент 15%, сумма выплаты составит 6838 рублей 44 копейки, где 20% – 7135 рублей 76 копеек. Отметим, что в 2018 году он составлял 5701 руб. 31 коп. Таким образом, индексация составила 245 рублей. А в 2010 году размер пособия составлял 4000 рублей.

Пособие выплачивается в день обращения через отделения Почты России на основании поручения, выданного заявителю в территориальном органе ПФР или через кредитные организации путем перечисления денег на счет заявителя.

Если пенсионер работал, то пособие выплачивается по месту работы. Если он был индивидуальным предпринимателем и платил страховые взносы в соцстрах – Фонд социального страхования. А если гражданин не был пенсионером и не работал – за выплатой необходимо обращаться в органы социальной защиты.