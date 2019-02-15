Предельный размер пособия на погребение пенсионера, выплачиваемого за счет средств Пенсионного фонда, вырос в России. С 1 февраля 2019 года он составит по стране 5946 рублей 47 копеек, сообщили в пресс-службе отделения ПФР в Алтайском крае.
"Выплата социального пособия производится только на погребение умерших неработающих пенсионеров. Чтобы получить такое пособие, гражданин, взявший на себя организацию похорон, должен обратиться в любой территориальный орган ПФР, но не позднее шести месяцев со дня его смерти. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку о смерти умершего получателя пенсии (выданную органами ЗАГС)", – рассказала заместитель управляющего региональным ОПФР Наталия Мочалова.
Для жителей населенных пунктов, где применяется районный коэффициент 15%, сумма выплаты составит 6838 рублей 44 копейки, где 20% – 7135 рублей 76 копеек. Отметим, что в 2018 году он составлял 5701 руб. 31 коп. Таким образом, индексация составила 245 рублей. А в 2010 году размер пособия составлял 4000 рублей.
Пособие выплачивается в день обращения через отделения Почты России на основании поручения, выданного заявителю в территориальном органе ПФР или через кредитные организации путем перечисления денег на счет заявителя.
Если пенсионер работал, то пособие выплачивается по месту работы. Если он был индивидуальным предпринимателем и платил страховые взносы в соцстрах – Фонд социального страхования. А если гражданин не был пенсионером и не работал – за выплатой необходимо обращаться в органы социальной защиты.
Комментарии
Вот! Уже и пособие прибавили, а вы всё живёте и пенсию государственную получаете!
Похоронить надо 50-100 тыс., а компенсация около 6 тыс.
Реально можно за такие деньги похоронить?
Реально- не реально!!!, если только тело не забирать, а на 6 тыщ помянуть((((
У ткачёва, дворковича с их шалавами бокал вина дороже стоил!
15.02.2019 11:15
- гость -
100 тысяч??? вы что ? я отца хоронила 3 года назад. гроб+костюм+могила+поминки обошлись в 55 тысяч. Потом еще 15 тысяч ушло на памятник и оградку. Правда, дело было в деревне. На поминки пришло человек 30.
15.02.2019 11:33
Блонди
а вам государство еще и поминки плачивать должно?