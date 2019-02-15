Власти Алтайского края рассматривают вопрос о повышении родительской платы за детский сад. Предложения об этом стали поступать из муниципалитетов, сообщил председатель краевого Заксобрания Александр Романенко во время рабочего визита в Славгород.

"Предложения о повышении платы поступили из Славгорода, Завьялово. Но в целом картину по краю мы еще не понимаем. Не исключаю, что такое решение будет принято в течение года. Но только когда родители поймут, что это действительно нужно, что они могут это делать", – сказал Александр Романенко.

Также спикер АКЗС подчеркнул, что решения должны приниматься именно на муниципальном уровне.

"В прошлом году мы поторопились в части принятия решения, когда министерство образования издало приказ о повышении родительской платы вроде как исходя из просьб муниципалитетов в части повышения оплаты за питание", – отметил он. И добавил, что теперь власти примут такое решение, когда поймут – назрело.

Кстати, в Славгороде о необходимости повышать плату с 1,4 тысячи рублей до 1,7 тысячи Романенко рассказала руководитель местного садика.

Напомним, в 2017 году Минобразование региона приняло решение о повышении платы за детсады. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Губернатор того периода Александр Карлин это решение отменил.