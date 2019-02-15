Крым – популярное направление внутреннего туризма. Государство субсидирует авиаперевозки в Симферополь, поэтому для некоторых категорий граждан они обходятся значительно дешевле обычных. Ждут дешевые билеты и жители Алтайского края. Amic.ru выяснил, будут ли продавать субсидированные авиабилеты Барнаул – Симферополь в 2019 году и кто может их купить.

Что такое субсидированные авиабилеты?

Суть льготы на авиаперевозки состоит в том, что часть стоимости билета оплачивает государство, а остальное – пассажир. Итоговая стоимость для путешественника оказывается намного ниже стандартной цены. Постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 N 215 (ред. от 14.11.2018) утвержден перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении и предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении. Барнаул включен в этот перечень, предельная стоимость билетов утверждена на уровне 6250 рублей в один конец.

Кто может приобрести субсидированные билеты?

Воспользоваться правом приобретения субсидированных авиабилетов в Республику Крым могут граждане Российской Федерации:

– школьники и молодежь до 23 лет;

– женщины в возрасте свыше 55 лет;

– мужчины в возрасте свыше 60 лет;

– инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица;

– сопровождающие детей-инвалидов;

– инвалиды с детства II или III группы;

– имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Будут ли субсидированные билеты из Барнаула?

По информации Минтранса Алтайского края, в 2018 году рейсы по субсидируемому маршруту Барнаул – Симферополь выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии". К февралю 2019 года ни одна авиакомпания не подала заявок для продажи субсидированных билетов на это направление. Таким образом, на данный момент субсидированных билетов на Симферополь нет. И пока неясно, появятся ли они.

"Субсидированные воздушные перевозки производятся по решению уполномоченного органа – Федерального агентства воздушного транспорта на основании заявления авиакомпании о готовности осуществлять их. По имеющейся на сегодняшний день информации, авиакомпании таких заявок на Симферопольское направление пока не подавали", – сообщил Amic.ru заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" Amic.ru подтвердили информацию. "В 2019 году авиакомпания не выполняет рейсы из Барнаула в рамках программы субсидирования перевозок в Крым. В прошлом году авиакомпания выполняла рейсы по данному направлению, но информация по количеству проданных билетов не раскрывается", – говорится в официальном ответе авиакомпании.

По данным Минтранса Алтайского края, в 2018 году в Барнаульском аэропорту обслужено порядка 11000 пассажиров по направлению Барнаул – Симферополь – Барнаул. Сведения о количестве проданных субсидированных билетов Барнаульский аэропорт не раскрывает.

В 2019 году прямые рейсы из Барнаула в Симферополь выполняет авиакомпания Nordwind. Вылеты будут осуществлять с 4 июня по вторникам на "Боинге 737-800". Стоимость билетов на обычные рейсы начинается от 11 100 рублей.

А если через Новосибирск?

Ранее президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина сообщила Amic.ru, что многие барнаульцы покупают субсидированные билеты с вылетом из соседнего Новосибирска. "Сейчас билетов со скидкой почти не осталось, есть только на какие-то конкретные даты", – сообщила Елена Чупина.

В Минтрансе Алтайского края пояснили, что начало продаж авиабилетов по субсидируемым маршрутам и количество билетов регулируется авиаперевозчиком, претендующим на получение субсидии. Авиакомпании самостоятельно информируют клиентов о старте продаж. Купить авиабилеты по специальным тарифам в Симферополь можно в авиакассах при личном присутствии и предоставлении документов, подтверждающих право воспользоваться льготным тарифом.