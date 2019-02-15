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"Пока давишь на педали – ты едешь": на БПЗ подвели итоги за 2018 год

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Андрей Солодилов рассказал, как предприятие работало в год своего 40-летия

Фото: Анна Зайкова

Выпускники КГБУ "Алтайского регионального ресурсного центра" 14 февраля побывали на Барнаульском пивоваренном заводе, где ознакомились с работой предприятия, посетили производственные площадки, узнали секреты и технологию приготовления слабоалкогольных и безалкогольных напитков. После экскурсии выпускники обсудили с председателем совета директоров предприятия Андреем Солодиловым формы взаимного сотрудничества и текущее положение дел на БПЗ.

Сегодня на заводе производится продукция, которая пользуется огромной популярностью у жителей не только Алтайского края, но и других регионов страны, начиная от Калининграда до Сахалина. В прошлом году БПЗ отметил свое 40-летие. Когда завод только строили чехи, то не предполагалось, что на нем будут варить и разливать такое гигантское количество напитков для всей России. Поэтому в честь юбилея было принято решение провести масштабную реконструкцию некоторых площадей, включая солодовню, а также заменить часть оборудования на более современное. По традиции, такие работы проводили осенью и зимой, когда производство напитков снижается из-за меньшего спроса.

"Некоторое оборудование устарело не только морально, но и физически. С другой стороны – рынок требует от нас конкурентной продукции и некоторые технологии мы вынуждены заменять. Это не говорит о том, что мы делаем напиток хуже, чем раньше. Мы заменяем лишь некоторые детали их производства. Например, обновили оборудование для охлаждения напитков. Внедрение новых технологий позволяет нашей продукции быть еще лучше. Нельзя просто работать на старых станках, которые плохо укупоривают бутылки. Меняется и дизайн бутылок, этикеток. Все это требует совершенно нового оборудования, поэтому мы находимся в фазе масштабной модернизации" – сообщил Андрей Солодилов.

В частности, был увеличен склад для хранения готового пива, для розлива безалкогольных напитков были установлены швейцарская линия купажирования сиропа и линия розлива для кваса, лимонада и питьевой воды. Жаркое лето 2018 года показало, что вкусного кваса не хватало для всей потребности населения, поэтому было принято решение увеличить объем его производства.

Председатель совета директоров Барнаульского пивзавода сообщил, что по итогам прошлого года БПЗ перечислил налогов в различные уровни бюджета на сумму почти 2,6 миллиарда рублей. По этому показателю завод находится в топ-5 среди всех алтайских предприятий. Что касается производства пива, то за год их количество сократилось на 3%. При этом по безалкогольным напиткам прирост составил сразу 16-21%. Андрей Солодилов отметил, что на этот процесс повлияли некоторые экономические факторы и ситуация в 2019 году улучшится за счет все той же проведенной модернизации.

Одной из тем, которая заинтересовала выпускников президентской и губернаторской программ подготовки кадров в управленческой деятельности, стала сеть закусочных "Вобла". В прошлом году в Барнауле появилось сразу два подобных заведения уникального формата, где можно за умеренную цену провести с друзьями хороший вечер и попробовать продукцию БПЗ. Андрей Солодилов отметил, что основная задача таких заведений – прививать у населения культуру пития, чтобы барнаульцы не сидели на лавочках у детских садов, а цивилизованно приходили в "Воблу", где за демократичные цены можно в душевной обстановке провести вечер.

Говоря о федеральных производителях пива, Андрей Солодилов признался, что конкуренция с Бочкаревским пивоваренным заводом позволяет сдержать большую экспансию продукции "федералов" в Алтайский край. Вдвоем рынок, по его мнению, контролировать легче, чем одному.

"Нам было бы одним сложно противостоять федеральным монстрам, которые делают не пиво, а пивной напиток. Возможности у них большие и нам вдвоем намного легче. Что касается напитков, то конкуренцию никто не отменял. Это заставляет нас не сидеть сложа руки, а думать. Кошка зачем в доме? Чтобы мыши не дремали. Производство пищевой продукции я всегда сравниваю с ездой на велосипеде. Пока давишь на педали – ты едешь", – заключил Андрей Солодилов.

В конце круглого стола выпускники "Алтайского регионального ресурсного центра" рассказали о своих впечатлениях от экскурсии, а также обменялись контактами и выразили уверенность, что сотрудничество будет продолжено в рамках других проектов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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