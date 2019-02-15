Водителям грозят еще более жесткие штрафы за нарушение ПДД, сообщает "Ъ".

В ответ на призыв вице-премьера Максима Акимова ведомства подготовили предложения по доработке санкций в отношении водителей-нарушителей.

Так, замминистра МВД Игорь Зубов счел необходимым отменить 50-процентную скидку при досрочной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и остановки, нечитаемые либо подложные номера.

Минтранс предложил в очередной раз поднять планку за слишком быструю езду, при этом оставив штраф в 500 рублей за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч).

В Центре организации дорожного движения Москвы посчитали, что нештрафуемый порог в 20 км/ч уже изжил себя и его следует отменить.

Когда правительство рассмотрит эти предложения, не сообщается.