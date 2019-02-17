В Алтайском крае появится региональное отделение российского общественного движения "Волонтеры-медики". Об этом порталу Amic.ru сообщили в краевом управлении молодежной политики.

"Задача "Волонтеров-медиков" – в том числе возрождение и сохранение традиций милосердия. Добровольчество дает широкие возможности для самореализации молодежи. Ребята оказывают помощь и проявляют добровольческую инициативу в разных сферах. В здравоохранении особенно важно чуткое отношение и бережная поддержка тех, кто нуждается в помощи волонтеров-медиков", – прокомментировала начальник управления Екатерина Четошникова.

Движение "Волонтеры-медики" было основано в 2013 году, в 2016 году оно получило официальный статус всероссийской общественной организации. Сегодня это одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. В России уже существует более 80 региональных отделений, объединяющих более 20 тысяч человек. Волонтеры помогают в больницах, занимаются информационной профилактикой социально значимых заболеваний и здорового образа жизни, популяризируют донорство. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.

Присоединиться к движению могут студенты медвузов и медколледжей, а также все желающие, даже школьники.

Как сообщила руководитель волонтерского центра Алтайского государственного медуниверситета Ксения Килимник, в вузе группа добровольцев работает уже четыре года.

"Волонтеры помогают младшему персоналу в больницах, работают с пожилыми, обучают оказанию первой медицинской помощи и принципам здорового образа жизни", – уточнила она.