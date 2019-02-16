Сразу 11 домов-интернатов для престарелых граждан в Алтайском крае, которые планировали ликвидировать в 2018 году, в ближайшее время продолжат работу в штатном режиме. Об этом сообщили Amic.ru в министерстве социальной защиты Алтайского края.

Как отметила глава ведомства Наталья Оськина, в настоящее время вопрос о закрытии малых домов-интернатов для престарелых и инвалидов не рассматривается. Вместе с тем, в случае выявления неэффективных или невостребованных учреждений социального обслуживания будет рассматриваться возможность их оптимизации в форме присоединения к другим учреждениям социального обслуживания, либо перепрофилирования. Однако таких домов-интернатов, как неоднократно поясняли Amic.ru источники в ведомстве, практически нет. Некоторые старики вынуждены месяцами ждать своей очереди, чтобы попасть в дом престарелых.

В начале октября 2018 года, в самый разгар месячника пожилого человека, глава региона Виктор Томенко подписал распоряжение о закрытии 11 домов-интернатов малой вместительности. Это означало бы, что без работы остались в районах края несколько сотен человек, а стариков распределили по другим похожим заведениями и они жили бы вдали от дома и родных.

Однако спустя несколько дней Виктор Томенко на фоне общественного резонанса отменил свое же решение. Выяснилось, что документ готовился по инициативе бывшего губернатора региона Александра Карлина. Однако консультации с главами и депутатами районов, в которых предполагалось закрыть дома интернаты малой вместимости, не проводились. Мнение и пожелания пациентов домов-интернатов также изучены не были. При этом все согласования внутри правительства края проект решения прошел без замечаний.

Виктор Томенко тогда заявил, что такая организация работы недопустима. По словам губернатора, при принятии подобных решений в первую очередь должно учитываться мнение самих пациентов – людей старшего поколения, оставшихся без попечения родственников, а также позиция органов местного самоуправления и депутатов краевого Законодательного собрания. Ничего этого, как выяснилось, сделано не было. Как следствие, при формировании кабинета министров Виктор Томенко обновил социальный блок, хотя готовившие документ Михаил Дайбов и Надежда Капура получили должности в структуре правительства Алтайского края.

Отметим, что в предыдущие годы в Алтайском крае уже ликвидировали массово дома-интернаты малой вместительности. В 2013 году – в селе Родино и Шелаболихе, а в 2015 году – в Гуселетово. Все три ликвидации вызывали также широкий резонанс, но это не заставило краевые власти отменить данное решение.