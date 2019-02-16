В Барнауле прошли пикеты против роста цен на бензин / Фото: пресс-служба ЛДПР

Серия пикетов против цен на бензин прошла в Барнауле. Акции протеста провели координаторы всех пяти районных отделений ЛДПР в Барнауле. "Жириновцы" вышли к заправкам "Газпромнефть" с лозунгами "Бензину скоро 50!", сообщили в пресс-службе партии.

"Своего "юбилея" цена на топливо достигнет уже совсем скоро, вот я даже воздушный шарик с собой прихватил – добавить "праздничного" настроения автомобилистам", – прокомментировал координатор Железнодорожного отделения ЛДПР Сергей Булаев.

Координатор Октябрьского районного отделения ЛДПР Александр Лукашенко добавил, что цены на бензин такие, что уже проще отказаться от личных автомобилей.

"А ведь от стоимости горючего зависят не только наши комфорт и мобильность, но и цены в любом магазине. Все привязано к бензину, и все подорожало – проезд, услуги, продукты и товары. Мы нищаем, пока бензиновые олигархи жируют с позволения правящей партии", – сказал он.

Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрий Ворсин заявил, что стране нужны особенные рычаги влияния на цену топлива. Он призвал власти ввести механизм государственного регулирования, в том числе увеличить пошлину на экспорт нефтепродуктов.