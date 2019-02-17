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Заработная плата специалистов, не включенных в "майские указы", в Алтайском крае должна вырасти с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. Об этом Amic.ru сообщили в министерстве социальной защиты населения по региону.

В ведомстве пояснили, что законом о краевом бюджете в 2019 году предусмотрена индексация фондов оплаты труда работников краевых учреждений социального обслуживания. Средства будут направлены в первую очередь на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда работникам для выполнения "майских указов". Такие сотрудники должны получать среднюю зарплату по региону. Касательно Алтайского края – это около 24 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году поднимется зарплату у медицинских работников и учителей. Что касается первых, то это произошло с начала года, а вот педагогам пообещали провести индексацию с июля 2019 года – в разгар отпусков. Фактически на руки больше работники алтайского образования начнут получать только осенью.