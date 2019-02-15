Минздрав подготовил законопроект о повышении минимального возраста, в котором разрешается покупать спиртное в России, сообщает "Ъ".

Соответствующее заявление сделала глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова во время инвестиционного форума в Сочи.

По ее словам, пакет поправок будет внесен на рассмотрение законодателей после обсуждения с федеральными органами исполнительной власти.

Напомним, ранее руководитель ведомства анонсировала возможность поднятия возраста продажи спиртного до 21 года.

"В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму употребления алкоголя в будущем, – аргументировала Скворцова. – Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года".