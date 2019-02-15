Затор льда на Пивоварке вызвал подъем уровня воды одновременно в нескольких местах Барнаула, сообщает мэрия.

В частности, такие явления зафиксированы в районе мостов через реку на проспекте Коммунаров, улицах Красный текстильщик и Юрина.

Специалисты установили, что виной тому заторы. Чтобы устранить их, коммунальщики и штаб ГОЧС провели работы с применением техники и ручной силы.

В частности, наиболее проблемные места очистили от снега и наледи, а также пролили кипятком. В результате уровень воды удалось нормализовать.