Барнаульца обвиняют в покушении на убийство друга детства из ревности, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, в ноябре 2018 года к 34-летнему горожанину пришел друг детства, с которым он перестал общаться после соперничества из-за женщины.

Во время распития спиртных напитков они помирились и ничего не подозревающий гость уснул, пока хозяин ходил за новой порцией алкоголя.

Проснулся мужчина от резкой боли в области шеи и увидел над собой своего друга, готового нанести второй удар.

К счастью, у пострадавшего хватило сил не позволить себя зарезать, выбраться из дома и дождаться медицинской помощи.

Барнаульцу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Вскоре он предстанет перед судом.