Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева предложила украинцам изолировать себя от россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее интервью изданию ZIK.

Это случилось в контексте разговора о Крыме, который, по словам Роговцевой, россияне уже не один десяток лет считают своим.

"Их нельзя переговорить, переучить, — считает актриса. — Они всегда очень снисходительно к нам относились".

Она также заявила, что россияне считают украинцев "вымышленным народом с выдуманной речью".

Отметим, что Роговцева снялась в десятках советских и украинских кинокартинах. Особую известность и любовь зрителей ей принесли роль Анны в киноэпопее "Вечный зов" и Натальи Башкирцевой в фильме "Укрощение огня".