Два человека находилось в машине Honda Accord, на полном ходу протаранившей столб в Новосибирске, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Трагедия произошла 15 февраля в 17:15 на Бердском шоссе в районе здания №253.

По предварительным данным, 40-летний мужчина не справился с управлением транспорта, допустив наезд на разделительный бордюр и световую опору. От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте.

34-летний пассажир с травмами головы и переломами ребер госпитализирован в городскую больницу. По факту смертельной аварии полицейские проводят проверку.