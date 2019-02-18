В жилом комплексе "Мечта" от застройщика ООО СЗ ИСК "Строительный камень" сейчас можно подобрать квартиру с уникальной планировкой по привлекательной стоимости и только до конца февраля 2019 года.

В октябре 2020 года будет сдан панельный 17-этажный дом на Змеиногорском тракте, 82. В доме три подъезда.

На квартиры в жилом комплексе "Мечта" действует скидка 5% только в феврале. Стоимость однокомнатных квартир 34 кв.м – 1 699 000 руб., а 37 кв.м – 1 799 000 с учетом скидки при 100% оплате или покупке в ипотеку. Действует беспроцентная рассрочка при первоначальном взносе 30% на момент сдачи объекта.

Жилищный комплекс "Мечта" представляет широкий выбор планировок, которые подойдут как для проживания людей с малым количеством, так и с большим. В каждой квартире балкон с панорамными окнами, что делает пространство более светлым и просторным. Из окон открывается живописный вид на сосновый бор.

Среди необычных предложений полноценная двухкомнатная квартира на две противоположные стороны с французскими окнами в спальне, придающие изюминку вашему интерьеру вне зависимости от выбора стиля. Двухкомнатные квартиры формата "евро" для тех, кто хочет больше света и воздуха. Например, в распашной "евродвушке" предусмотрена большая кухня-гостиная для приятного времяпровождения с семьей и большой кампаний, есть вариант квартиры с двумя выходами на лоджию: из комнаты и из кухни, лоджия может использоваться как дополнительная комната (например, кабинет). Панорамные окна без подоконников преобразят пространство и дадут больше возможностей для реализации дизайнерских и неповторимых идей.

Жилой комплекс "Мечта" разработал современный благоустроенный внутренний двор, полуподземную гараж-стоянку для легковых автомобилей. Хорошая транспортная доступность и богатая инфраструктура района обеспечат будущим жителям необходимый комфорт городской жизни.

Узнать об акциях, уточнить стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: 717-827 или в офисе продаж по адресу: Змеиногорский тракт, 82. Время работы офиса: понедельник, среда, пятница с 14:00 до 18:00.

Звоните 717-827 или оставляйте заявку на официальном сайте: skam22.ru, там же можно изучить разрешительную документацию.

"Строительный камень"

г. Барнаул, улица Попова, 258в, офис 20; 3 этаж

Тел.: +7 (3852) 717-827

e-mail: info@skam22.ru

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