Освободившийся из колонии подросток вновь взялся за преступную деятельность и в течении нескольких дней августа 2018 года напал на двух жительниц Барнаула, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено судом и следствием, отбыв наказание за изнасилование, 17-летний горожанин вышел на свободу, но на путь исправления не встал.

Сначала он напал на 71-летнюю пенсионерку, повалил ее на землю и приставил к горлу нож. Затем он отнял у деморализованной внезапной атакой женщины сумку, причинив ей более 13 тысяч рублей ущерба.

Следующей жертвой стала девушка-бармен. Он причинил ей порезы груди и шеи, но получил отпор и предпочел скрыться, так и не заполучив заветные деньги из кассы. Спустя несколько часов после налета юношу задержали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Накануне парень предстал перед судом. Его признали виновным и приговорили к 3 годам 2 месяцам воспитательной колонии.