Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам 2018 года, то есть за 12 месяцев, составила 25506 рублей, сообщает Алтайкрайстат. Это на 12,1% выше, чем в 2017-м.

Согласно данным статистического ведомства, непосредственно в декабре прошлого года размер средней зарплаты оказался существенно выше – 32187 рублей. По отношению к ноябрю 2018-го данный показатель вырос на 23,9%.

Что касается наиболее денежных отраслей, то в Алтайском крае в этом смысле лидируют железнодорожники грузовых перевозок со средней зарплатой в размере 49776 рублей по итогам 2018 года.

Далее идут работники, занятые в финансовой и страховой деятельности со средней зарплатой в 44446 рублей.

Производители компьютеров, электронных и оптических изделий в среднем получают 40680 рублей.

В число наименее оплачиваемых попали работники гостиниц и предприятий общественного питания со средней зарплатой 15451 рубль по итогам 2018 года.

В сфере почтовой связи прочей и курьерской деятельности средняя ЗП составила 16493 рубля.

Люди, занятые в деятельности водного транспорта в регионе получали в среднем 17046 рублей.