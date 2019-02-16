Канцлер Германии Анхела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности призвала союзников к продолжению диалога с Россией, сообщает РИА Новости.

Она заявила, что Берлин выступает за сохранение диалога Москвы и НАТО.

"Нить переговоров не должна быть прервана", — выразила уверенность канцлер.

По ее словам, то же самое относится и к отношениям между Евросоюзом и РФ.

В частности, стратегически неправильно осознанное политическое исключение России, подчеркнула политик.

Она не исключила возможность усиления санкций, но в то же время подчеркнула, что нельзя их вводить поодиночке.

"Мы не выигрываем от того, если каждый вводит свои санкции", — констатировала Меркель.