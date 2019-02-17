Жители Гаити после бунта против США попросили Россию о помощи

По столице Гаити Порт-о-Пренс прокатилась волна протестов в отношении политики президента республики Жовенеля Моиза. Митингующие обратились за помощью к России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Le Journal de Montreal.

Моиза обвинили в том, что он не способен дать гражданам даже самые необходимые вещи. Манифестанты связали это с растратой государственных средств. Также они высказались против союза Гаити с Соединенными Штатами, который активно поддерживает президент республики.

Гаитяне обратились к России с просьбой помочь разрешить кризис. В знак несогласия с политикой Вашингтона жители столицы сожгли флаг США.

Жители Гаити впервые устроили протестную акцию еще 7 февраля. За 10 дней как минимум семь человек погибли, несколько десятков получили ранения. Среди пострадавших и журналист, освещавший события. Чтобы усмирить демонстрантов, полиции пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Жовенель Моиз категорически отказался оставить свой пост. Он заявил, что не собирается отдавать Гаити наркодилерам, и призвал протестующих прекратить гражданскую войну и сесть за стол переговоров. Власти США попросили американцев не посещать Гаити в ближайшее время, а также отозвали всех второстепенных дипломатов.