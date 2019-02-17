В Новосибирске спасатели пытаются потушить пожар площадью 960 квадратных метров на продуктовом складе, сообщает региональное МЧС.

Сообщение о пожаре на складе на Электрозаводском проезде поступило в МЧС 17 февраля в 08:41. Пожару присвоен третий ранг.

"Горение происходило внутри склада, существовала угроза распространения на соседние здания. Привлечено 88 человек, 22 единицы техники и пожарный поезд. Людей внутри здания не было", – сообщили в ведомстве.

Тушение пожара осложнено тем, что из-за обрушения кровли металлического ангара спасатели не могут подобраться к очагу возгорания.

В здании, где произошел пожар, хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. На месте происшествия работают специалисты химико-радиометрической лаборатории для проведения замеров вредных веществ – превышение ПДК не допущено.