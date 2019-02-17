В Барнауле в ТРЦ "Галактика" в воскресенье днем, 17 февраля, провели эвакуацию людей, рассказала алтайская журналистка Елена Агеенко в своем Instagram.

"В барнаульском Galaxy 17 февраля эвакуировали людей. В здании около 15-00 сработала пожарная сигнализация. Паники как таковой не было, но было неприятно и кто-то даже кричал от страха. Мы выходили по запасному выходу из кинозала, работники быстро направили людей в нужном направлении", — рассказала Елена.

"Уже на улице ни дыма, ни разрушений не увидели. Многие поторопились уехать из ТРЦ. Мы с мужем также возвращаться в кинотеатр не захотели. Что случилось? Был ли пожар? Про учения слов не было...", — добавила она.

Как сообщили в администрации ТРЦ "Галактика", была плановая проверка всех систем. "Все в порядке, все работает", — подчеркнул собеседник.