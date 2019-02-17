Жительница Бийска погибла на горнолыжном курорте "Шерегеш"

Жительница Бийска погибла на кузбасском курорте "Шерегеш" при катании на горных лыжах, сообщает алтайский "Московский комсомолец".

Отмечается, что женщина приехала в Шерегеш покататься на горных лыжах. Трагедия произошла на секторе Е, 16 февраля. Это трасса чуть ниже средней сложности — крутые склоны и опасные участки есть только в начале и конце.

Как пишут кузбасские СМИ, на верхнем участке горнолыжница наткнулась на скрытые под снегом колья ограды снегозадержания. Их должны были убрать, но якобы не сделали этого и немного прикопали их в снег, когда чистили трассу техникой.

Руководители сектора подтвердили гибель девушки, но опровергли информацию о скрытых кольях.

По версии администрации курорта, которая указана на сайте "Шерегеша", погибшая была экипирована не полностью. Также подчеркнули, что спасатели оперативно прибыли на место происшествия и оказали первую помощь, но спасти человека не получилось. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.