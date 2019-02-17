Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в западных районах местами небольшой снег, метель, ветер южный, 6-11 м/с, местами в западных районах порывы 13-18 м/с.

Температура ночью -4...-9, местами в восточных районах до -15. Днем -2...+3. Днем в отдельных районах небольшой, местами в западных районах умеренный снег, мокрый снег, метель, гололедные явления,на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, с усилением до 13-18 м/с, местами в южных районах порывы 19-24 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -7...-9, днем 0...+2. Ночью без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 6-11 м/с. Днем во второй половине дня небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.