Жительница Уфы вызвала пожарных и потребовала потушить ее "горящую душу", сообщает телеканал "360". Видеозапись появилась на YouTube.

Сообщается, что женщина вызвала спасателей, заявив, что у нее горит дом. Однако когда сотрудники МЧС прибыли, выяснилось, что дом в полном порядке, а "в огне" оказалась душа выпившей дамы. Женщина пела песню на родном языке.

"У меня душа горит. Душа. У меня душа горит, а вы — непонятые!" — сказала женщина удивленным спасателям. "Ну, мы обычно тушим пожар, душу не можем потушить. Мы наоборот души спасаем", — ответили ей.

Сотрудники МЧС сообщили диспетчеру о ложном вызове и уехали, оставив жительницу Уфы с горящей душой наедине.