В Пермском крае подростки из города Лысьва избили инвалида из-за статуса, который тот оставил на своей странице в социальной сети, сообщает местный портал progorod59.ru

По данным издания, мальчик написал в своем профиле "Я крутой!". Такой самоуверенный статус не понравился его однокласснику. Он подговорил своих приятелей подкараулить подростка на улице и избить его.

В итоге несколько человек у подъезда жилого дома напали на инвалида. Некоторые остались караулить, чтобы сообщить о приближении опасности, а другие снимали происходящее.

Сейчас малолетними преступниками занимается полиция.