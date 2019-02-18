Госдума отправит на экспертизу учебник по истории Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что школьный учебник, содержащий спорные факты о лояльности большинства крымских татар немецким оккупантам во времена Великой Отечественной войны, будет проверен, сообщает РИА "Новости".

"Подобные случаи, способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню. Это вопросы национальной безопасности. Безусловно, будут проведены ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка", — подчеркнул Бальбек.

Он считает недопустимым преподавать в школе по учебнику, навязывающему мнение о коллаборационизме по национальному признаку.

"К сожалению, по-прежнему остались так называемые историки, выдающие чьи-то рассказы или свое собственное мнение за исторические факты. Считаю, что необходимо выработать единый взгляд на нашу общую историю, основанный на объективной и подтвержденной информации. Нельзя допускать, чтобы ошибки некоторых людей и обиды прошлого выпячивались краеугольным камнем в исторической памяти крымчан, иначе сформируются разломы в восприятии прошлого", — отметил депутат.

С жалобой на учебник для 10-х классов к главе Крыма Сергею Аксенову обратился Совет крымских татар. В обращении говорится о необходимости изъять учебник из школ.