Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула обнаружил кота под капотом своего автомобиля – об этой истории он рассказал в паблике barnaul 22.
"Проверяйте временами, друзья, что у вас под капотом происходит. Просто решил глянуть уровень омывайки, а тут котейка, так еще и на ремне генератора спит", – отмечает автор заметки.
Также горожанин высказал недоумение тем, как кот поместился в столь узком месте.
Комментарии
хоть бы дал коту пожрать.
это ВАЗ, под капот легко пролезть
в частности, там возле колеса большая дыра для рулевой тяги, удобно пролазить
я б на месте автофирм хайпанул, выпустив машины "котики friendly" без дырок. кстати, ВАЗ обещал решить проблему дыр неск.лет назад после появления в сети фото кота, намотанного на шкив генератора.
Красивый котэ, надо домой такого брать.