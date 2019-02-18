Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула обнаружил кота под капотом своего автомобиля – об этой истории он рассказал в паблике barnaul 22.

"Проверяйте временами, друзья, что у вас под капотом происходит. Просто решил глянуть уровень омывайки, а тут котейка, так еще и на ремне генератора спит", – отмечает автор заметки.

Также горожанин высказал недоумение тем, как кот поместился в столь узком месте.