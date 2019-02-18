Более 1 млрд рублей имущественных налогов не заплатили жители Алтайского края до установленного законом срока – 3 декабря 2018 года. 227 тысяч человек получат требования об уплате задолженности до конца февраля, сообщили в пресс-службе краевой налоговой.

"Срок уплаты гражданами имущественных налогов (земельный и транспортный налог, налог на имущество) истек 3 декабря. После этой даты неоплаченные начисления перешли в разряд задолженности, и за каждый день просрочки платежа налоговые органы теперь начисляют пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. Общая сумма задолженности с учетом пеней и штрафов, подлежащей оплате по требованиям, составляет 1 млрд 65 млн рублей", – уточнили в ведомстве.

Те, у кого есть "Личный кабинет", требования об уплате уже получили, оплатить долги им нужно за 30 дней. Остальные должники получат требования по почте до конца февраля, оплатить нужно за 45 дней.

В противном случае дело о принудительном взыскании рассмотрит мировой суд. Тогда к сумме долга прибавится госпошлина и сумма исполнительского сбора службы судебных приставов.

В налоговой напомнили, что взыскать долг могут через работодателя (с заработной платы) или за счет имущества должника. Несвоевременная оплата налогов может привести к ограничению выезда за пределы России.