В минувшую субботу Алтайский государственный технический университет подписал соглашение с министерством спорта Алтайского края. Документ подписали ректор АлтГТУ Андрей Марков и начальник Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Соглашение направлено на совместную популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни, укрепления здоровья и физического воспитания молодежи, разработку и реализацию совместных программ, оказание организационного, материального и информационного содействия в продвижении совместных спортивных, просветительских и благотворительных проектов.

Инициатором подписания соглашений выступило министерство спорта Алтайского края. В ведомстве считают, что закрепленный в документе формат взаимодействия позволит укрепить связи для привлечения в спортивную отрасль региона дополнительного финансирования, методических ресурсов, будет способствовать популяризации молодежного массового спорта в регионе.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил, что университет располагает отличным спортивным комплексом. "У нас имеется легкоатлетический манеж, лыжная база, плавательный бассейн, несколько игровых спортивных залов. И мы готовы поддерживать развитие массового спорта и предоставлять спортивные объекты для проведения соревнований краевого и межрегионального уровней". По словам Андрея Михайловича, здоровая конкуренция среди молодежи должна быть только на футбольном поле, теннисном корте или на лыжне, в остальном и региональные вузы, и молодежь должны действовать согласовано и в кооперации на благо развития Алтайского края.

Добавим, в этот же день министерство спорта Алтайского края подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Алтайского края и Фондом поддержки и развития спорта.