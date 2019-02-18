Минстрой отказался субсидировать ипотеку из-за отсутствия нужды в этом

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что ведомство пока не планирует разрабатывать программу по субсидированию ипотечных ставок, пишут "Известия".

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев еще в январе говорил, что вопрос субсидирования ипотеки в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" будет обсуждаться. Однако, как теперь утверждает Стасишин, нужды в таких инструментах на данный момент нет.

По данным Минстроя, в настоящее время средний процент по жилищным ссудам составляет 9,56% годовых, за год он должен вырасти до 10,5-11%. По причине роста ключевой ставки крупнейшие банки подняли цены жилищных кредитов на 1,5-2,5 процентных пункта.

Дальнейшая динамика показателя будет зависеть от внешних факторов и ситуации на финансовом рынке, отметил Стасишин.

"При ухудшении макроэкономических показателей и их влиянии на рост ипотечной ставки такие механизмы могут обсуждаться совместно с другими федеральными органами исполнительной власти ", – подчеркнул замглавы Минстроя.

Ранее вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко также не исключил субсидирования государством ипотеки. Он отметил, что дополнительные меры поддержки могут быть предприняты для молодых семей.

В прошлом году ставки по ипотеке в крупнейших банках России достигли рекордно низких значений, впервые за всю историю опустившись ниже 10% годовых. Однако в декабре-январе банки пересмотрели свои ипотечные программы вслед за корректировкой ключевой ставки ЦБ.