Замглавы Минстроя Андрей Чибис в интервью "Известиям" заявил, что распознающий поведение человека видеоанализатор в скором будущем может появиться в России в рамках развития проекта "Умный город".

"Тема безопасности всегда актуальна, и здесь масса технологий, то же распознавание может быть не только лиц, но и ситуаций. Быстрое движение, неадекватное поведение, скопление людей, оставленные предметы", – рассказал Чибис.

Он подчеркнул, что с помощью видеоаналитики можно будет реагировать на ситуации в полуавтоматическом режиме – когда не диспетчер следит за картинкой с тысяч камер, а ему выводится на экран конкретная проблемная ситуация.

В частности Чибис рассказал, что концерн "Калашников" уже разработал проект видеоанализатора, способного по поведению человека определить наличие у него оружия.

Чибис уверен, что проект "Умный город" изменит качество жизни в российских населенных пунктах уже в течение последующих пяти лет. Он отметил, что в развитии городов заинтересована не только власть и бизнес, но и простые жители России.