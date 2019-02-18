Экс-директор одного из профессиональных училищ осужден в Барнауле за взяточничество, сообщили в краевой прокуратуре.

По информации правоохранительного ведомства, в данный момент вступил в силу приговор, согласно которому мужчина получил два года лишения свободы условно со штрафом в размере двукратной суммы взятки, то есть 170 тысяч рублей.

В прокуратуре добавляют, что экс-глава училища признан виновным в получении денежных средств за заключение договоров поставки одежды, обуви, мягкого инвентаря для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дачу указаний подчиненным сотрудникам о производстве безналичных расчетов с индивидуальным предпринимателем, поставившим товар.

Уточняется, что в качестве благодарности за заключенные договоры осужденному перечислены на банковскую карту денежные средства в размере 85 тысяч рублей.

Подсудимый признал себя виновным, раскаялся в содеянном и указал, что ему стыдно за содеянное. Кроме названного выше наказания, ему также запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях и предприятиях.