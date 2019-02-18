Премьер-министр России Дмитрий Медведев в программе "Итоги недели" на НТВ заявил о необходимости наладить систему сквозного контроля расходов на национальные проекты, которая бы не мешала работе над их реализацией.

Медведев отметил, что на национальные проекты выделены огромные средства, и для успеха в их реализации необходимо следить за эффективностью расходования этих денег.

"Должна быть система сквозного контроля за тем, как эти средства расходуются. Но при этом мы не должны создать такую систему контроля, когда все будут ходить со связанными руками и говорить: мы хотим что-то сделать, но не можем", – подчеркнул премьер.

Он напомнил, как один из участников пленарного заседания прошедшего в Сочи инвестиционного форума упомянул о возможных сложностях.

"Один из наших коллег – губернатор – говорил, что все здорово и деньги действительно приличные, но пока мы их раскассируем, пройдет полгода, а потом эти деньги могут просто подвиснуть. Вот этого допустить нельзя", – рассказал Медведев.

Он указал, что контроль за расходованием денег должен осуществляться на всех уровнях власти, начиная с федерального.

"Это и правительство должно делать, и коллеги-министры, и руководители ведомств, и правоохранительные органы, безусловно, – прокуратура и другие правоохранительные структуры. И дальше – региональный уровень – губернаторы, их команды, муниципальный уровень", – сказал Медведев.