Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов будет курировать выборы в двух Алтаях. Такое решение было принято на заседании Сибирского межрегионального координационного совета (МКС) партии в Новокузнецке в понедельник, 18 февраля, сообщает пресс-служба алтайской "ЕР".

"В Алтайском крае в ближайшие годы важно уделить особое внимание вопросам партийного строительства – продолжить формирование партийной вертикали для эффективной работы по исполнению наказов избирателей. В Республике Алтай 2019 год очень значимый в плане выборов. Это выборы главы Республики Алтай и депутатов Республики Алтай. В настоящий момент запускается процесс организации предварительного голосования по отбору кандидатов от партии", – прокомментировал Даниил Бессарабов.

Он является заместителем руководителя Сибирского МКС.

Напомним, в 2016 году Бессарабов был назначен партийным куратором в Алтайском крае, Республике Алтай, а также в Кемеровской и Томской областях.

Теперь курировать Томскую область, а также Омскую будет депутат Госдумы от Новосибирска Виктор Игнатов. За депутатом от Красноярска Виктором Зубаревым закрепили Красноярский край, Хакасию и Иркутскую область. Руководитель сибирского МКС, секретарь кузбасского отделения "Единой России" Алексей Синицын отвечает за Кемеровскую и Новосибирскую область, а также Тыву.