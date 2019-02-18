Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь в продаже

Министерство финансов России намерено получить право на установку минимальных розничных цен на все алкогольные напитки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подготовленное ведомством постановление правительства.

Авторы документа утверждают, что это позволит усилить борьбу с рынком контрафактного алкоголя и продолжить политику по снижению злоупотребления спиртными напитками.

В пресс-службе министерства отметили, что постановление предусматривает только расширение списка, если документ примут, но пока таких решений нет.

Минфин предлагает внести поправки в постановление правительства "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)". В перечень продукции, цены на которую регулируются правительством, предлагается включить этиловый спирт, алкогольные и спиртосодержащие напитки. Под это определение подходит весь алкоголь, в том числе пиво.

На данный момент в списке только российский этиловый спирт из пищевого сырья, алкоголь с содержанием спирта более 28%, вина и шампанское.

В беседе с РИА "Новости" заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что сейчас обсуждение введения минимальных розничных цен на весь алкоголь ведется с Минздравом. Но при этом к каким-то решениям ведомства пока не пришли.