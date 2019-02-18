Семилетняя Алиса из Новосибирска, которой изначально ставили обычный диагноз — ОРЗ, умерла на глазах у медиков, пишет местная "Комсомольская правда".

23 декабря ночью Алиса пожаловалась маме, что плохо себя чувствует. Градусник показал температуру в 38 градусов.

"Педиатр пришел, посмотрел три минуты ребенка, сказал, что у нее ОРЗ, назначил лекарства. Вечером температура поднялась до 39 градусов. Я дала лекарства, вызвала уже "скорую". Врач посмотрел, сказал, причин для госпитализации нет, чтобы я следила за температурой. Прошел день. Лучше не становилось. В среду утром я опять вызвала врача с поликлиники. Он пять минут Алису посмотрел, послушал, написал, что это ОРЗ, ухудшений нет, а значит, антибиотик давать не нужно. Вечером у ребенка вновь поднялась температура. Я дала жаропонижающие", — вспоминает мама девочки Яна Рейн.

"В три часа ночи я проснулась и услышала, что в соседней комнате Алиса стонет, тяжело дышит. Захожу, а она — свернулась калачиком, пытается укутаться, ее знобит. Электронный градусник поднимался до 42 градусов и выключался. Я сразу вызвала "скорую". Обтирала ее. Врач приехал через 15 минут. Он зашел, посмотрел, вызвал бригаду реанимации, соорудил капельницу и отправил меня в машину за кислородом. Он меня успокаивал, что все будет хорошо", — вспоминает женщина.

"Нас привезли в приемный покой, где мы провели полчаса. Врач послушала ее, смерила давление и села заполнять бумажки. Алиса была в сознании, лежала со мной на кушетке на коленях, я гладила ее по голове, держала ее ручки, чтобы она катетер не выдернула. Дочь стонала. А потом ее скрутило, и пошла судорога. Только тогда врач позвала медсестру, которая схватила Алису, как мешок, и потащила через коридор в реанимацию", — рассказывает мать девочки.

Она кинулась опять к врачу с вопросом, почему ее ребенка сразу не положили в реанимацию: "Ответ был такой: "Не каждый ребенок заслуживает реанимации. Мне нужно было ее сначала посмотреть". Она так мне прямо и сказала в лицо. Я опешила, потребовала, чтобы она назвала свою фамилию и имя. И сразу скинула эти данные мужу по Whatsapp, чтобы не забыть. Время было — 6.52. А они теперь заявляют, что дочь была в приемном отделении всего 20 минут, и якобы я сама привезла ее в таком состоянии — без сознания и с судорогами. Но ведь это ложь!"

Алиса в реанимации боролась за жизнь две недели. "Врачи говорили, что она в запредельной коме и по всем признакам, это отек головного мозга. У них ведь нет ни МРТ, ни КТ. А везти на обследования ребенка в таком состоянии было нельзя. Я сейчас уже понимаю, что шансов не было. И врачи тоже сказали, что сделать что-то можно было только до того момента как началась та судорога, и она в кому впала", — рассказывает мать девочки.

"Мне просто интересно узнать: "Допустимо ли тяжелых больных класть в коридорчике на кушетку на полчаса?", — задает риторический вопрос женщина, добавляя, что дома до сих пор стоят не распакованные подарки для дочери от Деда Мороза.