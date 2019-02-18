Россия вышла на второе место в мире по добыче нефти

В декабре 2018 года Россия достигла рекордного показателя по нефтедобыче – 10,7 миллиона баррелей в сутки, говорится в данных JODI.

На первом месте находятся США с показателем 11,66 миллиона баррелей в сутки. На третьем – Саудовская Аравия с показателем 7,69 миллиона баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что 14 февраля нефть марки Brent достигла своего максимума в 2019 году.

Производители из ОПЕК намерены сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день. Так, например, крупнейший экспортер Саудовской Аравии уведомил, что с марта добыча сократится больше, чем требовалось ранее по условиям сделки.