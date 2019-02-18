Российские гостиницы без "звезд" не смогут работать со следующего года

Гостиницы, которые не прошли классификацию с присвоением "звезд", начнут штрафовать с 1 января 2020 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее классификация гостиниц проводилась в добровольном порядке. Исключением стали только отели Краснодарского края и городов, где прошли матчи чемпионата мира по футболу. Присваивать "звезды" будут специальные аккредитованные организации.

Отмечается, что поправки в закон о рейтинге гостиниц согласовало министерство финансов. Согласно документу, с начала следующего года гостиницы не смогут работать без свидетельства о присвоении категории. Это правило будет обязательным для гостиниц, чье количество номеров составляет 50 и более.

С 1 июля 2020 года под это же правило попадут отели с 15-ю номерами. На все гостиницы России закон распространится с 1 января 2021 года.

Нарушителей ждет административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 1/4 до 1/25 доли общего размера годовой выручки.