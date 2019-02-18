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Полиция допрашивает мать, якобы привязавшую сына в лесу с мешком на голове

, ИА "Амител"
По словам ребенка, мать отвела его в лес и надела на голову мешок, закрепив скотчем
Мальчик с переохлаждением после проведенной в лесу ночи кушал с большим аппетитом / Фото: monster.fandom.com

Мальчик с переохлаждением после проведенной в лесу ночи кушал с большим аппетитом / Фото: monster.fandom.com

В Москве полиция допрашивает женщину, чей 6-летний сын был найден в понедельник, 18 февраля, на МКАДе с мешком на голове, сообщает Znak.com со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По словам ребенка, мать отвела его в лес, надела на голову мешок, закрепив скотчем, а затем привязала к дереву. Ребенку удалось освободиться, но снять пакет с головы он не смог, поэтому сделал руками две дырочки для глаз. В таком виде на МКАДе его нашли водители. Один из них отвез ребенка на заправку, где его передали полиции.

"Я ехал по МКАДу, смотрю, идет мешок с ногами. Сначала было непонятно, что это ребенок. Я остановился, сдал назад, вышел из машины. Говорю ему: "Стой!" А он мне кричит: "Помогите мне!", — рассказал водитель.

Из объяснений водителя: "Он реально шел по дороге в мешке. Руки у него были внутри в мешке. Мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками. Он самостоятельно не мог его снять. И я не мог самостоятельно его снять, пришлось разрезать ножом скотч".

Мужчина посадил ребенка в машину, а по дороге расспросил, что случилось.

"Он мне рассказал, что это его мамочка сделала. Я, говорит, ей много хамлю. Я хотел дома собачку утопить, а мама поймала меня и самого хотела утопить", — рассказал водитель.

Как выяснилось, мальчик объяснил свое желание "утопить собачку" тем, что "собачку любят больше, чем его".

Как пишет издание, накануне в полицию Москвы обратилась женщина, сообщившая, что в парке "Лосиный остров" пропал ее ребенок. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли ребенка, передали его медикам скорой помощи. Больше информации для СМИ у нас нет", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полиции, по данным Telegram-канала "112", женщина рассказала, что вчера вечером решила прокатиться по МКАДу, а потом погулять в парке "Лосиный остров". В какой-то момент, как уверяла женщина, ее сын убежал в лес, а найти его она уже не смогла. Правда, в полицию жительница Москвы обратилась только утром на следующий день.

После ночи, проведенной в лесу, мальчик ел с большим аппетитом, говоря, что мама его не кормила вчера весь день. Врачи диагностировали у ребенка вторую степень переохлаждения.

Отмечается, что полицейские уже сейчас сомневаются в адекватности матери. Скорее всего, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Если подтвердится версия, что женщина таким изощренным способом пыталась убить своего сына, то это будет одно из самых шокирующих преступлений за последнее время против детей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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