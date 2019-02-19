Главное суперлуние 2019 года жители Алтайского края смогут наблюдать 19 февраля, рассказала Amic.ru старший научный сотрудник Барнаульского планетария Наталья Ненахова.

Это редкое астрономическое явление, когда полная Луна совпадает с перигеем – моментом наибольшего сближения Земли и ее естественного спутника.

В этот день Луна будет казаться на 13-15% ярче и на 15% больше.

Луна будет находиться в 354 тыс. км от Земли.

Она взойдет в 19:00 часов в восточной части горизонта, к 23:00 часам она примет юго-восточное положение, а к 6:00 часам 20 февраля зайдет за горизонт на западе.

Наблюдать ее можно без телескопа и других приспособлений.