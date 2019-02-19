Житель Алтайского края приговорен к 19 годам лишения свободы за жестокое убийство пожилой женщины, сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве уточняют, что уголовное дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала подсудимого виновным в разбойном нападении и убийстве пенсионерки.
Преступление было совершено в ноябре 2017 года, когда злоумышленник проник в жилище потерпевшей. Подвернувшимся под руку поленом он нанес пожилой женщине множественные удары по голове. В результате пенсионерка скончалась, а злоумышленник похитил принадлежащие потерпевшей деньги в сумме 4500 рублей.
Согласно приговору, осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.
Комментарии
Амик, сколько можно постить эту грязь?
Это информационный повод - жизнь человеческого отребья???
Думаю постить эту дрянь не лишнее, ведь кто то вообще не знает, что вокруг не мало человеческого отребья, которое может убить за 4500 рублей. А знать такое полезно, чтобы лучше понимать жизнь
А если бы у пенсионерки был травмат, убийца отобрал бы его и убил бы ее же травматом. А так поленом
- гость -
Амик, сколько можно постить эту грязь?
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Если не постить?
Гер- майор, в настоящие время у тебя в жилах течет кровь с молоком, но когда станешь беспомощным пенсионером, то может кто ни будь повторит с тобой прием с поленом.