Житель Алтайского края приговорен к 19 годам лишения свободы за жестокое убийство пожилой женщины, сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что уголовное дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которая признала подсудимого виновным в разбойном нападении и убийстве пенсионерки.

Преступление было совершено в ноябре 2017 года, когда злоумышленник проник в жилище потерпевшей. Подвернувшимся под руку поленом он нанес пожилой женщине множественные удары по голове. В результате пенсионерка скончалась, а злоумышленник похитил принадлежащие потерпевшей деньги в сумме 4500 рублей.

Согласно приговору, осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.