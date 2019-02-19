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Водитель в Барнауле идет под суд за смертельный наезд на пожилую женщину

, ИА "Амител"
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Трагический инцидент произошел в марте прошлого года/ Фото: vk.com/barneos22

Трагический инцидент произошел в марте прошлого года/ Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула, сбивший насмерть пожилую женщину на пешеходном переходе. Предстанет перед судом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, водителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Следствием установлено, что обвиняемый, управляя автомобилем Mazda двигался по ул. Матросова, в нарушение требований п. 14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу пешеходу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в районе дома №15 допустил на нее наезд", — указывают в ведомстве.

Напомним, что это ДТП случилось в марте прошлого года. В результате женщине была причинена открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, от которых на месте дорожно-транспортного происшествия она скончалась.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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