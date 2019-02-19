Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает как порядок самой процедуры, так и сроки реализации нововведения. Так, с июля 2019 года обязательной она станет для гостиниц с номерным фондом более 50, с января 2020 – более 15 номеров, а с января 2021 года – для всех средств размещения.

В зависимости от уровня предоставляемых услуг, они будут классифицироваться по шести категориям: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд".

"Звездность" отелей будут определять аккредитованные организации. Сертификат, выданный ими станет действовать три года, после чего придется снова проходить оценку.

Авторы закона уверены, что введение обязательной классификации гостиниц увеличит турпоток, а также поможет повысить конкурентоспособность гостиничных услуг и привлекательность гостиниц.

После вступления в силу законом предусмотрена административная ответственность за предоставление услуг без свидетельства о классификации. Использование неподтвержденных звезд в названии, в рекламе, на сайтах бронирования также попадает под ответственность.