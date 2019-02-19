Водитель мотоцикла выехал на встречку / Фото: 04.мвд.рф

Пассажир мотоцикла "Урал" в Горно-Алтайске попал в реанимацию после ДТП, случившегося накануне вечером на улице Барнаульской.

Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла в районе дома №168. По предварительным данным, 36-летний житель Чойского района, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя мотоциклом "Урал", выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 67-летнего жителя Майминского района.

"В результате ДТП в реанимационное отделение республиканской больницы с травмами различной степени тяжести был госпитализирован 34-летний пассажир "Урала", который, как и водитель мотоцикла, был без защитного шлема. Тестирование водителя мотоцикла на наличие алкоголя в крови показало положительный результат. Водитель автомобиля был трезв", – добавляют в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.