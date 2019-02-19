Вынесен приговор жителю Новосибирска, который жестоко избил и ограбил продавщицу торгового павильона, отказавшегося дать "взаймы", сообщает региональная прокуратура.

События разыгрались 24 января 2018 года. В этот день 39-летний мужчина зашел в торговый павильон на улице Выборная.

Как установлено судом и следствием, мужчина потребовал у сотрудницы заведения дать ему "взаймы" денег, алкоголь и сигареты.

В противном случае он пригрозил убить женщину. Получив отказ он нанес ей удары различными предметами, в том числе, ножом, обогревателем и чайником.

Оставив жертву истекать кровью, он скрылся, взяв с собой ее мобильный телефон, 10 тыс. рублей, серебреные серьги и кольцо.

Медикам удалось спасти от гибели местную жительницу. У нее диагностированы тяжелые травмы, в частности, несколько переломов.

Мужчину признали виновным по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем).

Горожанина приговорили к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.