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Школьников до 16 лет, у которых нет возможности оплатить проезд, могут законодательно запретить высаживать из автобусов. Сейчас такую инициативу рассматривают на уровне фракции "Единая Россия" в АКЗС. Поводом для инициативы стали несколько резонансных случаев, произошедших с детьми в Барнауле, которых высадили из автобуса в тридцатиградусные морозы. На контроль проблему взяли в том числе и два депутата Госдумы от Алтайского края – Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова.

Так, во вторник, 19 февраля, заместитель Секретаря краевого отделения партии, руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько встретился с председателем Общероссийского объединения пассажиров Ильей Зотовым. Они подписали специальное соглашение о сотрудничестве в рамках нового совместного проекта "Пассажир в приоритете", направленного на контроль качества пассажирских перевозок в регионе. Наш регион станет первым в России, где проект будет работать.

По словам Дениса Голобородько, соглашение позволило создать механизм взаимодействия двух организаций в защите интересов пассажиров на территории Алтайского края.

"Мы не можем оставить без внимания те резонансные ситуации, которые происходят в общественном транспорте региона и во всей стране. Для оперативного продвижения наших инициатив, направленных на защиту прав граждан, на федеральном уровне был инициирован совместный проект с Общероссийским объединением пассажиров", – отметил Голобородько.

По его мнению, обращения по поводу резонансных случаев будут собираться на площадке партии, а также через социальные сети и средства массовой информации.

Как отметил Илья Зотов, необходимо продумать все механизмы, чтобы после всех законодательных инициатив не допустить того, чтобы все дети смогли ездить в автобусах бесплатно. Он предложил взять за основу модель, предложенную Минпромторгом, когда кондуктор не высаживает пассажира из автобуса в мороз, но узнает у него все необходимые данные для дальнейшего административного взыскания.

"Давно пора в России создать базу электронных пропусков. У всех детей есть мобильные телефоны, и никто не мешает списывать деньги с мобильников. В Испании и других странах Европы такая практика уже есть", – отметил Илья Зотов.

Руководитель Общероссийского объединения пассажиров уверен, что сегодня впервые на примере Алтайского края создается единая площадка для коммуникаций представителей региональной, муниципальной, федеральной власти с гражданами по вопросам улучшения качества услуг и соблюдению прав пассажиров всех видов транспорта.

"Периодически возникающие инциденты, как, к примеру, высадка детей из автобуса в мороз, требуют оперативных мер. Буквально на днях на совещании было принято решение, что партия возьмет данный вопрос на контроль и разработает законодательное решение подобных прецедентов. Положительный опыт уже есть в Санкт-Петербурге, где случаи безбилетного проезда детей фиксируются для последующей оплаты родителями. Наша совместная задача – создать площадку для предложений. В свою очередь, собранные в рамках проекта предложения позволят принимать взвешенные законодательные решения с максимальной поддержкой граждан", – добавил Зотов.