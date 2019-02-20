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Одну из лучших детских команд края по шахматам подготовил "лесной" тренер

, ИА "Амител"
Бронзовую награду в турнире "Белая ладья" завоевали ребята из Панкрушихинского района

Команда из Панкрушихи – "Алеусский лес"  заняла третье место в краевых соревнованиях по шахматам "Белая ладья" среди 30 команд общеобразовательных учреждений.

Для Арама Айрапетяна, Максима Сахно, Артака Айрапетяна и Яны Сукасян это очередное важное достижение. Тренирует команду Виктор Типикин – исполнительный директор Бобровского лесокомбината лесной холдинговой компании "Алтайлес". По словам тренера, за три года существования клуба школьники поучаствовали более чем в 40 турнирах, в том числе за пределами региона. А последние полтора года ни разу не возвращались с соревнований без медалей за призовые места.

 "Я сам с детства занимался шахматами. Поэтому четыре года назад возникло желание позаниматься с ребятишками, помочь подрастающему поколению в развитии логики, памяти, умении самостоятельно принимать решения. Сначала мне никто не пошел навстречу. Приходилось проводить занятия у себя дома или в рабочем кабинете. Тогда я был начальником лесохозяйственного участка. Спустя год нам все-таки выделили кабинет в школе. Удалось выиграть несколько грантов и укомплектовать кабинет всем необходимым оборудованием. Недавно меня перевели по работе в Бобровку Первомайского района, но я продолжаю приезжать к ребятам по выходным. Мне нравится видеть их интерес, наблюдать за успехами. Поэтому буду поддерживать в детях этот азарт, прилагая все усилия", – прокомментировал Виктор Типикин.

Тренируются в шахматном клубе школьники не только из Панкрушихи, но и из соседних сел. В среднем около 30 человек в возрасте от 5 до 16 лет. Среди ребят уже есть два чемпиона сельских олимпиад Алтайского края, а также десять обладателей I и II юношеского спортивного разряда и двое – III взрослого разряда. Тренер Виктор Типикин тоже имеет I разряд по шахматам.

СПРАВКА:

Поддержка спорта в городах и селах, где представлены предприятия лесной холдинговой компании "Алтайлес", остается приоритетным направлением социальной политики компании. На базе предприятий созданы и действуют баскетбольные, футбольные, хоккейные и другие команды, компания спонсирует участие сельских ребят в соревнованиях российского и международного уровня.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.02.2019 10:28
BSA

Молодцы, так держать.

0  0
20.02.2019 10:34
- гость -

хитрые они - детьми прикрылись.

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20.02.2019 10:48
Лесовод

А вам господин -гость- кроме излишков желчи и прикрыться то нечем!!! Неужели так сильна зависимость от конторы что даже простой факт признать слабо.....ну дело то хорошее!!!!!

0  0
20.02.2019 10:54
Наталья

Тренеру-РЕСПЕКТ!!!

Ребята молодцы, это лучше, чем не заниматься ни чем и плакать, как тяжела жизнь в деревне...

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20.02.2019 11:01
Иван

молодчики. Класс вообще.

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20.02.2019 11:24
- гость -

Когда Алтайлесу урежут объёмы вырубки, у них станет ещё больше времени на такие проекты.

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