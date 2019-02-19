Продукция компании Rehau ("Рехау") представлена широким ассортиментом оконных профилей для различных архитектурных решений. Каждая система обладает первоклассными характеристиками, изготавливается из качественных материалов, имеет стильный дизайн.

Компания Rehau предлагает базовые профильные конструкции и продукцию премиум-класса. Выбор систем регулярно пополняется новыми решениями, отвечающими высоким требованиям. Вот несколько особенностей окон данной фирмы:

Euro-Design 60 и 70 – практичность и лаконичность

Универсальная система Euro-Design 60 ("Евродизайн 60") подойдет помещениям любого назначения, независимо от их стилистических решений. Двухконтурная конструкция препятствует проникновению холодного или нагретого воздуха, пыли и влаги с улицы. Трехкамерная профильная система отвечает нормам теплосбережения.

Пятикамерная конструкция Euro-Design 70 ("Евродизайн 70") не уступает по своим эксплуатационным и техническим характеристикам предыдущей модели. Гладкая, легко очищаемая поверхность, прекрасная теплоизоляция, воздухопропускаемость и водонепроницаемость – это лишь некоторые из ее многочисленных преимуществ.

Brillant-Design – оригинальная геометрия и разнообразие цветов исполнения

Оконные профили ПВХ Rehau Brillant-Design ("Рехау бриллиант-дизайн") относятся в категории премиум-класса. В них сочетаются эксклюзивный дизайн с округлой геометрией створок, широкая палитра цветовых решений, простота в эксплуатации и элегантность.

Модель Intelio – высший класс по звукоизоляции и теплотехнике

Инновационная разработка от инженеров компании "Рехау" объединила все преимущества оконных профилей. Данная модель не имеет аналогов по своим техническим характеристикам. В ней сочетаются лучшие показатели:

звукоизоляция;

воздухопроницаемость;

теплотехника;

взломобезопасность;

устойчивость к проникновению влаги.

Профильная система Intelio ("Интелио") – очень тихое, теплое, эффективное решение, позволяющее поддерживать комфортный микроклимат в помещении, независимо от погодных условий за окном.