Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете военным размещать о себе информацию в интернете, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно утвержденным поправкам, людям, проходящим воинскую службу или находящимся на военных сборах, запрещено публиковать где бы то ни было информацию о себе, близких родственниках и сослуживцах, которая позволит идентифицировать их принадлежность к ведомству или части, либо раскроет место несения их службы.

"При исполнении определенных законопроектом обязанностей" запрет также распространяется и на использование устройств, способных собирать и распространять информацию через интернет и сведения о геолокации.

В частности, это означает вето на такие устройства как смартфоны, планшеты, навигаторы и видеорегистраторы.

Аргументируется это тем, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других государств, террористических и экстремистских организаций.

По мнению законодателей, такая информация может быть использована для информационного и информационно-психологического воздействия на российских военных.