Госдума во втором чтении приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

При обсуждении и подготовке поправок большое вниманию уделили самому термину. В частности, паллиативной медицинской помощью следует считать комплекс мероприятия, направленный на избавление пациента от боли и улучшение его качества жизни.

Он включает в себя как медицинские вмешательства, уход и психологическую помощь неизлечимо больным людям.

При этом медработники должны помогать жить с болезнью не только пациентам, но их родственникам.

Соответствующая медицинская помощь может оказываться как при стационарном, так и при амбулаторном лечении.

Кроме того, оговариваются условия передачи препаратов для поддержания функций органов и систем организма человека, а также их утверждается их список.